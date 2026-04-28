千葉県酒々井町の老舗酒蔵「飯沼本家」で、醸造の失敗から生まれた日本酒がＳＮＳを中心に話題を集めている。

「酒々井の諸事情」というユニークなネーミングも後押し、売れ行きは好調という。同酒蔵は「今年限りの『限定商品』をぜひ手に取ってほしい」と呼びかけている。

「酒々井の諸事情」は元々、年１回生産される限定商品「酒々井の夜明け」として仕込まれていた。例年１１月上旬に搾り、その日の夜に瓶詰めして翌朝出荷する純米大吟醸。毎年３万本以上を生産する人気商品だ。

ところが、昨年１０月上旬、２本あるタンクのうち１本に、普通酒用のコメや醸造アルコールを追加して入れてしまった。すでに予約も入り始めていたが、約１万８０００本分が「酒々井の夜明け」として出荷できなくなってしまった。同酒蔵の広報担当者は「蔵人の顔が真っ青になっていた。お通夜のような雰囲気だった」と振り返る。

アルコールの影響で酵母が死滅して発酵が止まり、日本酒にならない恐れもあった。そんな中で、杜氏（とうじ）が毎日酸度や糖類の値を確認しながら試飲を重ね、水を加えるなどして味を整えていった。１２月にようやく出荷できる状態になった。

今年１月、「酒々井の諸事情」誕生までの道のりを紹介するＸの投稿が注目を集め、オンラインショップに注文が殺到するようになった。これまでに約１万４０００本が売れ、在庫は残り約４０００本だ。

濃い甘みとしつこさのない飲み口が特徴で、どんな料理にも合うという。広報担当者は「人気をきっかけに、酒蔵のことをより広く知ってもらえた」と笑顔を見せ、「今回限りの商品だ。誕生の裏側にあった職人の奮闘に思いをはせながら味わってほしい」と話した。