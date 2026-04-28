◇バドミントン 第31回世界女子バドミントン選手権(ユーバー杯)(4月24日〜5月3日/デンマーク・ホーセンス)

日本は現地時間27日に、マレーシアに勝利し、予選リーグをトップで通過しました。

2年に一度開催される女子バドミントンの国別“世界一決定戦”、ユーバー杯。試合は団体戦で行われ、シングルス3本、ダブルス2本で先に3勝したチームが勝利します。出場16チームが4つのグループに分かれて予選リーグを行い、各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進みます。

前日の時点でグループBを2連勝で決勝トーナメントに進出することが決定した日本は、同じく2連勝で予選突破したマレーシアと対戦。

第1試合では、シングルスの山口茜選手が連続でゲームを奪いストレート勝利。続く第2試合のダブルスでは福島由紀選手と松本麻佑選手ペア、第3試合のシングルスでも宮崎友花選手がいずれもストレート勝利します。

しかし第4試合のダブルスでは岩永鈴選手と中西貴映選手ペアが第1ゲームを落とすと、続く第2ゲームを取り返しますが、第3ゲームを僅差で競り負けました。

第5試合は郡司莉子選手がシングルスで出場しましたが、相手が第2ゲーム途中で棄権したことにより、マレーシアに4-1で勝利。グループBを3連勝で首位突破しました。

なお、男子が出場するトマス杯でも、日本が5-0でイングランドに勝利し、2連勝で決勝トーナメント進出を決めました。

【試合結果】日本4-1マレーシア第1試合 山口茜 2-0 Karupathevan LETSHANAA(21-19/21-17)第2試合福島由紀＆松本麻佑 2-0 ONG Xin Yee&THINAAH Muralitharan(21-9/21-9)第3試合 宮崎友花 2-0 WONG Ling Ching(21-16/21-13)第4試合 岩永鈴＆中西貴映 1-2 LOW Zi Yu&Noraqilah MAISARAH(17-21/21-12/19-21)第5試合 郡司莉子-GOH Jin Wei(棄権)