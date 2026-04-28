モデルで女優のトリンドル玲奈（34）が28日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。産後2カ月でスピード復帰した理由を語った。

トリンドルは24年1月に俳優山本直寛と結婚し、2月に第1子の出産を報告。わが子について「かわいすぎてビックリしてます。もうかわいくて、ずっと見ちゃいますね」と幸せいっぱいの様子で、「今朝はさっき授乳してきて。パパが寝てたので、パパの横にそっと置いてきたんですけど。ずっと天井を見ていて、何してもかわいい。ずっと見ていたいですね」と語った。

一方で産後2カ月での仕事復帰について、パーソナリティーのパンサー向井慧が「お仕事復帰されるのも早くないですか？」と質問すると、トリンドルは「妊娠が分かる前から舞台が決まっていて。なので逆に妊娠中に結構休ませていただいて、早い段階から。だから秋頃からずっと休んでいて。なので復帰はこの時期から」と説明した。

子どもと離れての仕事については「この間初めてお仕事した日は寂しいは寂しいんですけど、より一緒にいられる時間を大事にしようと思えて」と話していた。