小さな体でブランコを全力でこぎ、楽しむ男の子。しかし、わずか5分後……男の子に起きた、可愛すぎる変化とは！？はしゃぎすぎてしまった元気いっぱいな男の子の姿に「The 子ども！って感じで最高♡」「面白すぎて吹き出したw」と、多くの反響が寄せられました。



【動画】ブランコを全力でこいでいた1歳の息子、5分後の姿に驚き！

この日はパパとお兄ちゃん、そしてお友だちの家族と一緒に、公園に遊びに来ていたそう。ブランコが大好きだという男の子は、公園に着いた瞬間、まずはブランコに直行し、ご機嫌な様子。しっかりと両手でブランコの手すりを持ち、勢いよく足をバタつかせて、全力でブランコを楽しむ姿が可愛らしく映し出されます。



パパが、「もう降りる？」と何回聞いても、「いやや！」となかなかブランコを降りなかったという男の子。なかなかブランコから降りない男の子に、パパはお兄ちゃんの様子を見に少しの間だけ離れます。そして戻ってくると、なんとブランコに座ったまま、眠ってしまった男の子の姿が……！



ゆらゆらと優しく揺れる大好きなブランコに乗ったまま、少しお口を開けて、ぐっすりと眠っている姿はとても幸せそう…！ノリノリでブランコを揺らしていたはずなのに、わずか5分後の爆睡にパパもびっくり。ブランコから降りても、そのままベンチで眠り続ける男の子の姿で、動画は締められました。



動画を撮影していたパパ（＠ikukyu_vlog）に、話を聞きました。動画に出てきた1歳の男の子と、3歳と0歳の男の子、元気いっぱいな3人兄弟の子育てをされています。



ーーブランコを全力でこいでましたね！普段から次男くんは、活発なお子さんでしょうか？



「普段から活発です（笑）。家では、長男とふざけ合ってケンカばかりしています。高いところも平気で、何事も果敢に行くタイプなので、公園のすべり台やジャングルジムも、どんどんひとりで遊んでいます」



ーーブランコの上で突然の爆睡……、発見したときのパパのお気持ちは？



「見た瞬間は、大爆笑でした（笑）。いつも昼寝をしますが、その日はお友だちが家に来ていたので昼寝をせず、公園に。『あー充電切れたな（笑）』とすぐ思いました！その後は、かわいいなーと思いながら見守っていました。特に、よだれがたらーっと流れるのも、うちの子らしいなと思って見てました（笑）」



ーー三男くんが生まれてから、3月末まで育児休暇を取得されていたというパパ。約半年間の育児休暇を経て、いかがでしたか？



「育児休暇を経て、子どもと深く関わることができるのは、とてもいいなと思いました。特に、長男、次男が赤ちゃんのときは、家にずっといることはできなかったので、今回三男は、1日中成長を見守ることができてうれしかったです！家事、育児を分担することができたのもよかったです。



いつもは作ってもらっていた料理も、作るようになり、妻の負担も軽減できたと思います。あと、やはり1番いいなと思ったのは、平日に子どもたちとお出かけできることです。



平日の空いているタイミングで出かけて満喫したり、旅行に出かけたり、夫婦が育児休暇を取っているからこそできることかなと思います。



半年間も育児休暇を取らせてもらえる職場環境にも感謝ですし、もし今後4人目…？となっても、育児休暇を取りたいなと思います」



突然充電が切れてしまった、小さな子どもならでは可愛らしい瞬間に多くのコメントが寄せられました。



「ほっぺがこぼれ落ちそうで可愛い〜♡」

「寝てる映像に切り替わった瞬間『かわいぃ……』って声出た」

「足ぶんぶん可愛すぎる！」

「全力で遊んだね！！100％遊んで、急に電池切れるの、The 子どもで最高（笑）」

「寝るの？！wバッテリー残り1％までの火力すごすぎるw」



Instagram（＠ikukyu_vlog）では、三兄弟と全力で向き合うパパが投稿する、クスッと笑いを誘うような、笑顔あふれるご家族の日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）