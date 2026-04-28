タイヤだけでなくスポーツや生活関連製品も紹介

住友ゴム工業は2026年4月24日、ダンロップブランドの体験型イベント「ALL DUNLOP FES 2026」を、5月9日および10日に東京都世田谷区の「二子玉川ライズ ガレリア」で開催すると発表しました。今回で3回目の開催となり、入場は無料です。

同イベントはタイヤだけでなく、ゴルフやテニスなどのスポーツ分野、さらに生活関連製品まで、同社の多様な事業領域を紹介する内容となっています。会場は「ガレージ」「ハウス」「グリーン」の3つのゾーンから成り、来場者は製品を見て、触って楽しめます。

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ガレージゾーンでは四輪・二輪車の展示に加え、ドライビングシミュレーターによるレースゲーム体験などを用意。また、DUNLOPと広告出演契約を締結している大谷翔平選手の等身大パネルも展示される予定です。

ハウスゾーンではスポーツカジュアル商品や生活用品、住宅用制震ダンパーなどを展示し、ゴルフグッズやテニスグッズも販売します。

グリーンゾーンではゴルフやテニスの体験型プログラムを展開し、ダンロップゴルフスクールによるレッスン体験も用意されます。

また、会場内のステージでは、レーシングドライバーのイゴール・オオムラ・フラガ選手や、元プロテニス選手の土居美咲氏らが登場し、トークショーなどが実施される予定です。

同社は2026年からコミュニケーションブランドを「DUNLOP」に統一。革新的な体験を通じて、世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していくとしています。

「ALL DUNLOP FES 2026」は両日とも10時から17時まで開催されます。