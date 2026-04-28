チームみらい党首・安野貴博参院議員の妻で、文芸春秋編集者の黒岩里奈さんが27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。夫からの衝撃のプロポーズを明かす場面があった。

黒岩さんは「偏差値70天才軍団」として登場。小学生時代は有名塾「SAPIX」のトップクラスα1に在籍。女子御三家で知られる桜蔭中学校高校を経て、東大文学部を卒業した。

「中高女子高で勉強ばかりしてきたので、心が育たず、コミュニケーションに難があり、大学に入ってモテたいなと思って最初にやったのが大学受験と同じように、全てが攻略ゲームだと思ってるので、2ちゃんねるでモテテクを学ぶみたいな」とネットでモテるテクニックを学んだことを明かした。

そして、安野氏の名前を出し、「学内では自分と似たコミュニケーションに難がある人だなと思っていて、同じようなオタクと結婚したというのがあります」と語った。

交際やプロポーズについて聞かれると、「安野が告白してきたのが、新宿のカラオケ館」だったことを明かし、「（安野に）ロマンチックとかインストールされてないんですよ、大学受験までに」と笑い、「付き合おう。結婚しよう」と告白と同時にプロポーズを受けたことも激白した。

しかし、指輪の箱をパカッと開けるプロポーズを夢見ていた黒岩さんは「プロポーズやり直してくれる？」とリクエスト。すると、「家の電気を突然消して、パソコンをパカッと開けて、『結婚のための同意書』プレゼンテーションが…。自分と結婚するメリットが100ページ」と自宅での衝撃プロポーズを受けたことを振り返った。

結局、再度、プロポーズをやり直してもらったといい、その際には安野氏との共通の友人に希望するプロポーズを伝えたことも明かしていた。