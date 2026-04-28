日本財団からの発表です。

【映像】日本財団からの発表

「助成事業における不適切事案への対応について

当財団が助成を行った特定非営利活動法人フローレンスによる事業において、助成金の取扱いに関し不適切な対応が確認されました。

本件について当財団で事実関係の確認を行った結果、取得物件に関する当該団体の手続きにおいて、当財団への事前の相談なく担保（根抵当権）設定を行っていたこと、また、同一施設において複数の補助制度の適用を受ける中で、助成対象経費の整理および算定方法の整合が十分でなかったことが判明しました。

当該団体においては既に担保（根抵当権）設定の解消等の是正措置が講じられており、当財団としてもこれを確認しております。

また、複数の補助制度の整合性を確保する観点から助成額の再算定が行われ、過大となっていた部分（12,845,000円）について当該団体から自主返納を受けましたことをお知らせいたします。

＜該当事業＞

事業名：医療的ケアに対応した保育園の整備

事業年度：2017年度

事業費総額：42,449,739円

助成金額：33,959,000円（内、自主返納額12,845,000円）」

（『ABEMA NEWS』より）