◆ファーム・リーグ ソフトバンク０―１ロッテ（２８日・タマスタ筑後）

ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝がファーム・リーグのソフトバンク戦の７回に２番手で登板し、１回１４球を投げて１安打、２奪三振、無失点。ファーム３試合目の登板で初めて無失点で切り抜けた。

先頭の山本に左前安打を許すなど無死二塁のピンチを招いたが、高橋を空振り三振、広瀬を空振り三振、オスーナを一飛に仕留めて得点を与えなかった。

春季キャンプを１軍で迎えた石垣元は１１日のファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発して実戦デビュー。１／３回、２７球を投げて１安打、１奪三振、４四死球、３失点も、直球の球速は１５６キロをマークした。１８日のヤクルト戦（戸田）は２番手で登板し、１回１７球を投げて２安打１失点だった。

◆石垣 元気（いしがき・げんき）２００７年８月１６日、北海道・登別市生まれ。１８歳。幌別西小１年で軟式野球を始め、登別西陵中では洞爺湖シニアに所属。２年夏から投手。健大高崎では１年春からベンチ入り。甲子園には２年春から４季連続で出場。２年春優勝、３年春４強。１８０センチ、７８キロ。右投両打。今季推定年俸１６００万円。