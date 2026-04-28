ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一（ともに木下グループ）組が２８日、都内で引退会見を開いた。バックボードには木下グループのロゴと共に映画「マイケル」の文字が映し出されて、話題となっている。

映画「マイケル」（トレーニング・デイ監督）は、「スリラー」など数々の名曲と、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで、世界中のアーティストに影響を与え続けているマイケル・ジャクソンの半生を描いたエンターテインメント映画。りくりゅうの所属先である木下グループの映画会社「キノフィルムズ」が配給し、６月１２日に全国公開される。

主演を務めるジャファー・ジャクソンは、マイケルの実の兄であるジャーメイン・ジャクソンの息子で、マイケルのおいにあたる。英ロックバンド・クイーンのフレディ・マーキュリーを描き世界中でヒットした映画「ボヘミアン・ラプソディ」の製作陣が手がける。

米国では予告編が公開２４時間で１億１６２０万回以上再生されるなど、既に世界中から大きな注目を集めている。北米では日本に先駆けて２４日に公開されたばかりだ。