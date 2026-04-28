こんな食べ方あったんだ！肉なしでも満腹『ブロッコリーとはんぺんのマヨチーズ焼き』

はんぺんと野菜をフライパンで炒めて作る、手軽なピザ風おかず。ブロッコリーやコーンの彩りに、マヨネーズとチーズのコクがよく合い、肉なしでも満足感のある仕上がりに。おつまみにもぴったりの一品です。

はんぺんの玉ねぎマヨチーズ焼き

材料（2人分）

はんぺん（大）……1枚（約135g）

ブロッコリー……1/2株（約150g）

ホールコーン缶詰（85g入り）……1缶

玉ねぎ……1/2個（約100g）

ピザ用チーズ……50g

〈A〉

マヨネーズ……大さじ2

牛乳……大さじ1

こしょう……少々

サラダ油……大さじ1

塩……少々

作り方

（1）材料を混ぜる

ブロッコリーは小さめの小房に分け、水にさらす。玉ねぎは縦に薄切りにし、20g分を取り分け、みじん切りにする。はんぺんは1.5cm角に切る。コーンは缶汁をきる。ボールにAを入れ、玉ねぎのみじん切りを加えて混ぜ、ソースを作る。

（2）フライパンで焼く

直径24cmのフライパンにサラダ油を中火で熱し、残りの玉ねぎを炒める。油が回ったら水けをきったブロッコリーを加えて塩をふり、1分30秒炒める。ブロッコリーの色が鮮やかになったらコーン、はんぺんを加え、ときどき上下を返しながら2分ほど炒める。（1）のソースをかけ、チーズを散らしてふたをし、弱火で2分ほど蒸し焼きにする。

ブロッコリーの彩りと、こんがり焼けたチーズの香ばしさが食欲をそそる一品。はんぺんは焦げないようにときどき返しながら、温まる程度に加熱するのがポイント。チーズもなじみやすくなり、よりおいしく仕上がります。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）