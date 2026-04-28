こんな食べ方あったんだ！肉なしでも満腹『ブロッコリーとはんぺんのマヨチーズ焼き』
はんぺんと野菜をフライパンで炒めて作る、手軽なピザ風おかず。ブロッコリーやコーンの彩りに、マヨネーズとチーズのコクがよく合い、肉なしでも満足感のある仕上がりに。おつまみにもぴったりの一品です。
はんぺんの玉ねぎマヨチーズ焼き
材料（2人分）
はんぺん（大）……1枚（約135g）
ブロッコリー……1/2株（約150g）
ホールコーン缶詰（85g入り）……1缶
玉ねぎ……1/2個（約100g）
ピザ用チーズ……50g
〈A〉
マヨネーズ……大さじ2
牛乳……大さじ1
こしょう……少々
サラダ油……大さじ1
塩……少々
作り方
（1）材料を混ぜる
ブロッコリーは小さめの小房に分け、水にさらす。玉ねぎは縦に薄切りにし、20g分を取り分け、みじん切りにする。はんぺんは1.5cm角に切る。コーンは缶汁をきる。ボールにAを入れ、玉ねぎのみじん切りを加えて混ぜ、ソースを作る。
（2）フライパンで焼く
直径24cmのフライパンにサラダ油を中火で熱し、残りの玉ねぎを炒める。油が回ったら水けをきったブロッコリーを加えて塩をふり、1分30秒炒める。ブロッコリーの色が鮮やかになったらコーン、はんぺんを加え、ときどき上下を返しながら2分ほど炒める。（1）のソースをかけ、チーズを散らしてふたをし、弱火で2分ほど蒸し焼きにする。
ブロッコリーの彩りと、こんがり焼けたチーズの香ばしさが食欲をそそる一品。はんぺんは焦げないようにときどき返しながら、温まる程度に加熱するのがポイント。チーズもなじみやすくなり、よりおいしく仕上がります。
教えてくれたのは…
今泉 久美イマイズミ クミ
料理家
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女子栄養大学卒。山梨県生まれ。食品会社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。女子栄養大学栄養クリニックのヘルシーダイエットコースの料理指導を行う。減塩や骨粗鬆症対策など、健康に配慮した料理への造詣が深く、健康的でもおいしく、続けやすいレシピに定評がある。