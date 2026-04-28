1児の母・内山理名「山と海から春の恵み」筍料理2品公開「季節感のある食卓素敵」「器や盛り付け方がおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/28】女優の内山理名が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。筍料理を公開した。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「お店みたい」筍料理2品＆生めかぶ並ぶ食事
内山は「山と海から春の恵み」「友人が掘ってきてくれた筍で、春巻きと筍ごはん この時期にしか出回らない、大好きな生めかぶ！」とコメントし、きつね色に揚がった春巻き、筍ごはん、生めかぶの写真を投稿。続けて「暫く筍が続くので色々作りましたが、やはり筍ごはんは落ち着きます」と記して茶碗に盛り付けられた筍ごはんと汁物の入った椀が並べられた食卓を公開し、「春巻きは少し手間かけて中華風も作りましたが、簡単に筍を豚肉とチーズで巻いた春巻きが好評でした」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「季節感のある食卓素敵」「どれもすごく美味しそう」「器や盛り付け方がおしゃれでお店みたい」「丁寧な暮らしで憧れる」「料理上手」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「お店みたい」筍料理2品＆生めかぶ並ぶ食事
◆内山理名、筍料理披露
内山は「山と海から春の恵み」「友人が掘ってきてくれた筍で、春巻きと筍ごはん この時期にしか出回らない、大好きな生めかぶ！」とコメントし、きつね色に揚がった春巻き、筍ごはん、生めかぶの写真を投稿。続けて「暫く筍が続くので色々作りましたが、やはり筍ごはんは落ち着きます」と記して茶碗に盛り付けられた筍ごはんと汁物の入った椀が並べられた食卓を公開し、「春巻きは少し手間かけて中華風も作りましたが、簡単に筍を豚肉とチーズで巻いた春巻きが好評でした」とつづっている。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「季節感のある食卓素敵」「どれもすごく美味しそう」「器や盛り付け方がおしゃれでお店みたい」「丁寧な暮らしで憧れる」「料理上手」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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