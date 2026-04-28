２８日の東京株式市場はＡＩ・半導体関連の主力銘柄の一角に売りが出て、日経平均は下値を試す展開となり終値で６万円台を割り込んだ。



大引けの日経平均株価は前営業日比６１９円９０銭安の５万９９１７円４６銭と３日ぶり大幅反落。プライム市場の売買高概算は２６億７８１０万株、売買代金概算は９兆４８１９億円。値上がり銘柄数は１２８８、対して値下がり銘柄数は２４９、変わらずは３４銘柄だった。



きょうの東京市場は、これまで日経平均が大きく買われてきた反動が出た形となった。朝方から軟調に推移していたが、後場に入ってから先物主導で下げ幅を広げた。日銀の金融政策決定会合の結果は想定通り現状維持だったが、審議委員のうち３人が反対票（利上げ提案）を投じたことが伝わると、早期の利上げ観測が広がり、これまで相場を牽引してきた主力銘柄への売り圧力につながった。また、併せて開示された「展望リポート」でも消費者物価指数の見通しが大きく上方修正され、今後の金融引き締めに対する思惑を助長した。ただ、日経平均の下げ幅は前引けから大きく拡大した一方で、値上がり銘柄数は前場と比べ大幅に増加した。１３００近くの銘柄が上昇し、プライム市場全体の８２％を占めている。また、日経平均とは対照的にＴＯＰＩＸは１％の上昇となっている。



個別では、売買代金トップのキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が終始買い優勢だったほか、ディスコ＜6146＞、キーエンス＜6861＞が高く、古河電気工業＜5801＞もプラス圏に切り返した。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクが買われ、ファーストリテイリング＜9983＞も上昇した。三井金属＜5706＞も大きく上値を追った。ティラド＜7236＞、東光高岳＜6617＞、きんでん＜1944＞がストップ高に買われ、関電工＜1942＞、愛知製鋼＜5482＞、豊田合成＜7282＞なども値を飛ばした。



半面、アドバンテスト＜6857＞が大幅安、ソフトバンクグループ＜9984＞も急落した。レーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞が売りに押され、ファナック＜6954＞も安い。コマツ＜6301＞、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞が値を下げ、村田製作所＜6981＞も冴えない。ＧＭＯインターネット＜4784＞、日東電工＜6988＞などが大幅安、グッドコムアセット＜3475＞、マクセル＜6810＞、イリソ電子工業＜6908＞なども大きく下値を探った。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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