円高は一巡、植田日銀総裁は６月利上げを明言せず＝ロンドン為替



植田日銀総裁会見が続いている。総裁は次回６月の会合での利上げ検討について明言していない。「６月よりもう少し先のデータで物価上昇が表れる可能性」「場合によっては利上げという判断もあり得る、ホルムズ海峡閉鎖中の利上げで」などと述べるにとどまっている。



為替市場では円高の動きが一巡している。ドル円は159.40付近へと反発し、前日NY終値付近に買い戻されている。ユーロ円は186.07レベルまで売られたあと、足元では186.40台へと反発。ポンド円も214.95レベルを安値に、215.40付近へと反発。ドル円の反発には原油高や米債利回り上昇によるドル買いの面も加わっている状況。



USD/JPY 159.38 EUR/JPY 186.42 GBP/JPY 215.32

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