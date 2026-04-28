4月28日、殺人の疑いで再逮捕されたのは、宮崎県延岡市の無職、甲斐貴博容疑者（35）です。



警察によりますと甲斐容疑者は、今年3月23日夜から24日未明までの間に、長野県阿南町内、またはその周辺で、母親の首を絞めて殺害した疑いです。

甲斐容疑者は「殺害したことは間違いない」と、容疑を認めているということです。



甲斐容疑者は、3月24日ごろ、阿南町の山中に女性の遺体を遺棄した疑いで、すでに4月6日に逮捕されています。

その後の司法解剖で、遺体は甲斐容疑者の母親である洋子さん（当時76）と判明。死因は首を絞められたことによる窒息死でした。





捜査関係者によりますと甲斐容疑者は、自宅のある宮崎県延岡市から長野県内まで、自分の車に母親を乗せて訪れたとみられています。車の中で殺害した可能性があるとみて、警察が動機なども含め、詳しく調べています。【事件の経過】■3月23日夜～24日未明ごろ長野県阿南町内またはその周辺で洋子さん（当時76）の首を絞め殺害した疑い■3月24日ごろ阿南町の山中に洋子さんの遺体を遺棄した疑い■3月27日親族から甲斐容疑者と洋子さんの行方不明届が提出■4月5日宮崎県警が宮崎県内で甲斐容疑者を発見し保護「長野県内に死体を遺棄した」と供述したため、長野県警に情報提供■4月6日長野県警が阿南町の山林で女性の遺体を発見甲斐容疑者を死体遺棄容疑で逮捕■4月7日甲斐容疑者の身柄が宮崎県警から長野県警・飯田署に移される■4月28日母親に対する殺人容疑で再逮捕