【速報】母親の首を絞めて殺害した疑いで宮崎県の男（35）を再逮捕 遺体は長野県阿南町の山中に遺棄 遺棄現場周辺で殺害か【長野】
4月28日、殺人の疑いで再逮捕されたのは、宮崎県延岡市の無職、甲斐貴博容疑者（35）です。
警察によりますと甲斐容疑者は、今年3月23日夜から24日未明までの間に、長野県阿南町内、またはその周辺で、母親の首を絞めて殺害した疑いです。
甲斐容疑者は「殺害したことは間違いない」と、容疑を認めているということです。
甲斐容疑者は、3月24日ごろ、阿南町の山中に女性の遺体を遺棄した疑いで、すでに4月6日に逮捕されています。
その後の司法解剖で、遺体は甲斐容疑者の母親である洋子さん（当時76）と判明。死因は首を絞められたことによる窒息死でした。
車の中で殺害した可能性があるとみて、警察が動機なども含め、詳しく調べています。
【事件の経過】
■3月23日夜～24日未明ごろ
長野県阿南町内またはその周辺で洋子さん（当時76）の首を絞め殺害した疑い
■3月24日ごろ
阿南町の山中に洋子さんの遺体を遺棄した疑い
■3月27日
親族から甲斐容疑者と洋子さんの行方不明届が提出
■4月5日
宮崎県警が宮崎県内で甲斐容疑者を発見し保護
「長野県内に死体を遺棄した」と供述したため、長野県警に情報提供
■4月6日
長野県警が阿南町の山林で女性の遺体を発見
甲斐容疑者を死体遺棄容疑で逮捕
■4月7日
甲斐容疑者の身柄が宮崎県警から長野県警・飯田署に移される
■4月28日
母親に対する殺人容疑で再逮捕