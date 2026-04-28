近本離脱…藤川監督の手腕に注目

巨人が中日、DeNAとの5試合を4勝1敗と勝ち越して、貯金を今季最多の4とし、首位の阪神に1.5ゲーム差となった。

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中日は野手だけでも岡林勇希、上林誠知にミゲル・サノー、福永裕基と故障者続出のチームだ。巨人は2連勝したが、その中日がヤクルトに3連勝した。ヤクルトはそのうちに落ちてくるとは思っていたし、阪神が首位に浮上すると見ていた。

実際、その通りになった。でも、阪神・近本光司の左手首骨折はチームにとっては痛すぎる。打線のキーポイントだ。

今後、藤川球児監督はどうするのか。いろんな手が考えられるが、不動の1番の代役になるような選手はいない。藤川監督の手腕に注目だ。

26日、8回から3番手で好投した大勢

大勢は制球力がアバウト

DeNA戦を勝ち越したけど、気になったのは第1戦目だ。1点差で逃げ切りを図ったものの大勢が8回裏、同点に追いつかれた。

先頭打者の京田陽太に右へ二塁打を許したのがきっかけだったが、大勢はシュート回転投手だ。左打者への内角ボール気味になる球は危ない。甘くなる。

ただでさえエイッと投げるタイプで、今季はここまでのところ、制球力がアバウトになっている。

先発投手にも言えることだが、相手の先頭打者を抑えると得点能力がガタンと落ちる。ましてや1点差で8回だ。ここは大勢がしっかりと抑えて、ライデル・マルティネスが最後を締める。

1点差をものにしてこそ、大勢―マルティネスのコンビに価値がある。

井上温大は則本昂大を見ているよう

大勢は26日、3点差の8回に登板して打者3人で切り抜け、マルティネスも9回を打者3人に抑えた。これは3点差があったからで当たり前だ。

マルティネスにしても昨季と比べて今季は体のバネがないというのか、勢いがない。なんか自信なさげに見える。

いまの1点差の大勢―マルティネスは不安だ。

それにしても第2戦目に先発したブライアン・マタはもったいない。7点差があるのに2個の押し出し四球なんて。交代は当然だ。ストライクとボールがハッキリし過ぎている。

球には威力がある。いい投手はストライクとボールが微妙だ。そこまでとは言わないが、もっと制球力を磨くべきだ。いまのように、投げてみないとどうなるか分からない、ではダメだ。

3戦目に先発した井上温大はフォームがきれいで、たまにポカはあるが、今回はどこに投げるか、どんな球を使うかという投球の意図が見えていたし、なにより落ち着いていた。則本昂大を見ているようで、以前と比べて進歩がうかがえた。

石塚裕惺の登録抹消は残念

近本のケガに触れたけど、巨人も泉口友汰がケガで離脱した。でも、小濱佑斗がよくやっているし、浦田俊輔も守備範囲が広く、その売りの守備で相変わらず貢献して、頑張っている。

平山功太、それに皆川岳飛と若い選手たちが張り切っている。

残念だったのが石塚裕惺の登録抹消だ。「下半身のコンディション不良」とか。おそらく肉離れ系か足の張りではないか。でも、3番は荷が重かったと思う。いわゆるクソボールを簡単に振っているし、三振もやたら多い。

育てようと思ったら6番か7番あたりの気楽な打順に置いて50試合から60試合くらいは使い続ける。

一軍の投手に対応できるように勉強させる。いつ復帰するのかわからないが、育てようと思ったらこれだ。復帰できたら三塁、遊撃は泉口でいける。

浦田はもっと打力がほしい

26日に吉川尚輝が復帰した。最後は二塁・吉川、三塁・小濱、遊撃・浦田の布陣になったが、泉口が帰ってくるまでこの布陣になるのではないか。

浦田はこれまで守備の貢献が光っているがもっと打力がほしい。レギュラーを張るには打率2割5、6分、本塁打も5〜10本が求められる。

現状ではシーズン通しても1、2本か。いま2割1分4厘、とにかく打力の向上だ。

若手の台頭で坂本勇人、丸佳浩の居場所がなくなってきた。これはもう阿部慎之助監督の考え方で仕方がない。阿部監督はいまの巨人を世代交代期と捉えている。

選手名を覚えてもらうために

最後になるが、巨人ファンの知人数人から“ユニホームの背番号の上に名前を書いた方がいい”と言われた。

巨人は若手が次々と出ている。正直、私も背番号を見ただけでは名前がスラスラ出てこない。大きな背番号が多い。世代交代期というなら、ファンのためにも名前を付けてもらいたい。

いまのままでは「あの選手はだれ？」なんてことになってしまう。私の知人のような巨人ファンは結構多いのではないか。

28日から広島（東京ドーム）、阪神（甲子園）、そしてヤクルト（東京ドーム）と続く9連戦だ。5月4日のヤクルト戦では戸郷翔征が復帰する見込みだという。楽しみだ。

（記録などは27日現在）

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

デイリー新潮編集部