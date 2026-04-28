元オリックスの井戸伸年氏（49）が中学硬式野球の「PONY（ポニー）U12」日本代表監督に就任したことが28日、分かった。

今回、米国の野球団体「Perfect Game（パーフェクトゲーム）」の国際大会「アジアチャンピオンシップ」に参戦することが決定。同大会は6月8日から中国（天津）に開催される。既にポニーリーグ各連盟で代表選手の選考会を実施。また、「アジアチャンピオンシップ」を勝ち進めば9月25日から米国・フロリダで開催予定の「ワールドシリーズ」への出場権利を獲得できる。

同氏は02年ドラフト9巡目で近鉄に入団。選手分配ドラフトでオリックスに移籍するも、05年限りで現役を引退した。現在は兵庫県西宮市に拠点を置く関メディベースボール学院中等部の総監督を務めており、今年3月の「2026エスプランナーカップ 第10回全日本選抜中学硬式野球大会」では2年ぶり2度目の優勝へと導いた。

今度は世界一を目指す舞台で日本代表を率いる同氏は「より一層、責任を感じています。もちろん目標は世界一ですが、野球の底辺拡大、野球の普及、振興に少しでもつながればと思います。厳しい戦いになることが予想されますが、チーム一丸となって精いっぱい戦いたいと思います」と決意を示した。