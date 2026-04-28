お笑いコンビ「アンタッチャブル」柴田英嗣（50）が、27日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演し、若手時代の車にまつわるエピソードを明かした。

出演者が過去に乗りたかった車、将来乗ってみたい車を試乗しながら、ナビゲーターの「バイきんぐ」小峠英二とトークする番組。柴田は19歳の時に運転免許を取得し、初愛車はスズキ・ワゴンRだったという。そこから7台を乗り換え、現在はメルセデス・ベンツのCクラスワゴンに乗っていると明かされた。

小峠とは東京・世田谷区の京王線・明大前駅近くの路上で待ち合わせた。「私がずっと住んでいた街で、『試乗最高！』のロケをするなら、絶対ここがいい」と柴田。相方・山崎弘也との若手時代の思い出がよぎる街だという。

「山崎は若手のころから車に乗っていたのよ。実は。いつも現場に行くのに、明大前に迎えに来てもらって、助手席に乗って現場に行っていた」。マイカーを持っている若手は、お笑いでは異例だったようで、「聞いたことないでしょう？若手で。こうやって現場行っていたんだから、金のねえ若手が」と、ハンドルを握るジェスチャーで笑わせていた。