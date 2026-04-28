ヒビノが９月３０日を基準日とする１株から２株への株式分割を発表 ヒビノが９月３０日を基準日とする１株から２株への株式分割を発表

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ヒビノ<2469.T>がこの日の取引終了後に、９月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。また、株式分割に伴い株主優待制度に分割後の１００株以上２００株未満の株主に対する優待を設け、株主優待ポイントを保有期間３年未満で１０００ポイント、３年以上で２０００ポイントをそれぞれ提供する。



また、無響室・防音室メーカーであるソノーラテクノロジー（東京都世田谷区）株式の９０．１％を５月２９日付で取得し連結子会社化すると発表した。音響Ｒ＆Ｄソリューション分野における一体提案の強化や、騒音対策分野における売り上げ拡大及び製品開発の強化などのシナジーを期待している。取得価額は７億５７００万円。なお、業績への影響は５月１４日発表予定の２７年３月期業績予想に織り込むとしている。



出所：MINKABU PRESS