三菱電機<6503.T>は２８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は６兆２０００億円（前期比５．２％増）、最終利益予想は４７５０億円（同１６．５％増）とした。中東情勢による原油由来の原材料・物流費の高騰を織り込みつつも、インフラ部門の防衛システムやインダストリー・モビリティ部門のＦＡシステムの事業規模拡大、ライフ部門のビルシステム及び空調・家電における需要増加などにより大幅増益を見込む。



２６年３月期は売上高が５兆８９４７億４７０００万円（前の期比６．８％増）、最終利益が４０７７億５８００万円（同２５．８％増）だった。国内の交通事業や海外向け無停電電源装置（ＵＰＳ）事業などの売り上げが増えたインフラ部門、ＡＩ関連の設備投資や工作機械関連需要などの増加を背景に売り上げを伸ばしたインダストリー・モビリティ部門をはじめ、各部門で増収増益を達成した。



出所：MINKABU PRESS