KAWAII LAB.が、応援広告プラットフォーム『CheerSPOT』（チアスポット）とのコラボレーション企画『KAWAII LAB.日本ジャック計画！！』を始動した。

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本企画は、『CheerSPOT』でスマホ充電レンタルサービス“CHARGESPOT”のデジタルサイネージに応援広告を掲出できる参加型プロジェクト。CheerSPOTアプリからファンがチア（応援広告を掲載）を贈ることで特典が解放されていき、各グループ3,000チアの達成を目指しながら、5グループのバトンが繋がれ、全体で15,000チア達成をゴールに設定。全国のチャージスポットを舞台に、日本中をKAWAII LAB.で埋め尽くすことを目指すものだ。

1,000チア達成では『メンバーが載ったコラボバッテリー&CHARGESPOT 半年無料券をメンバーへ贈呈』、2,000チア達成では『限定デザインでラッピングされたバッテリースタンドが全国に登場』、3,000チア達成では『コラボバッテリーが全国のチャージスポットに放出され、ユーザーの手元へ届く』といった特典が解放。なお特典キャンペーン期間終了後も、コラボサイネージの常時掲載は全グループ継続して行われる。

また、本キャンペーンは“日本ジャック”を目指す大型コラボ企画であると同時に、各グループ、各メンバーの記念日やバースデーなど日常的な応援広告としての役割も担うとしている。

（文＝リアルサウンド編集部）