ＪＲ東海の２７年３月期は減収減益を予想 ＪＲ東海の２７年３月期は減収減益を予想

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ＪＲ東海<9022.T>がこの日の取引終了後に、２７年３月期の連結業績予想を発表しており、売上高１兆９９３０億円（前期比０．７％減）、営業利益７０２０億円（同１５．４％減）、純利益４４７０億円（同１９．１％減）を見込む。



運輸部門で大阪・関西万博の開催に伴う増収効果がなくなることに加えて、労務費などの上昇に伴う費用の増加が利益圧迫する。なお、２６年３月期決算は、売上高２兆６２億円（前の期比９．５％増）、営業利益８３０１億６７００万円（同１８．１％増）、純利益５５２８億７１００万円（同２０．６％増）だった。



同時に、上限を６５０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．６８％）、または２００億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は５月１日から７月３１日までで、取得した全株式は８月３１日付で消却する。



出所：MINKABU PRESS