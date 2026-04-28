「CP+2026」の会場の様子（運営事務局提供）

一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）は、2月26日（木）から3月1日（日）にかけてパシフィコ横浜で開催された「CP+2026」の実施報告書を公開した。4日間の総来場者数は5万8,294人を記録し、前回の5万5,791人を約2,500人上回る結果となった。

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会期中の来場者内訳は、初日が1万29人、2日目が1万3,483人、3日目が1万9,499人、最終日が1万5,300人。全ての開催日で前回実績を上回っており、特に3日目の土曜日は2万人に迫る賑わいを見せた。

2月26日（木）：10,029人（9,840人） 2月27日（金）：13,483人（12,516人） 2月28日（土）：19,499人（18,771人） 3月1日（日）：15,300人（14,664人） 4日間累計：58,311人（55,791人）※かっこ内は2025年の実績

来場者の年齢層で最も多かったのが50～59歳で、全体の22.1%を占めた。ただし、39歳以下が全体の4割近くにおよぶなど、若年層の割合が増えたことも今年の特徴となったようだ。39歳以下の来場者数は前年比で7％増だったという。

性別で見ると、女性の構成比が全体の22.4%で過去最高となった。女性の来場者数についても前年比で6％増としている。

会場イベントで体験して良かった事を問う来場者アンケートでは、「メーカーの方に直接話を聞くことが出来た」の回答が約半数に、「普段は触れない製品やブランドを気軽に試すことが出来た」の回答が6割を超えた。

一方、ハイブリッド開催のもう1つの柱であるオンライン会場については、来場者登録の開始から3月31日（月）までで41万1,627人（ユニークユーザー）が来場。前年比で96.6%とわずかに減少した。

今回のCP+2026には、過去最多となる149の企業・団体が出展した。そのうち新規出展が45社、海外出展が38社にのぼり、いずれも過去最高となっている。出展社を対象としたアンケートでは、97％の出展社が会場イベントを「評価する」と回答。出展に対する満足度についても、「非常に満足している」と「やや満足している」の合計が99％に達している。

なお、次回の「CP+2027」は2027年2月25日（木）～2月28日（日）に開催される。会場は同じくパシフィコ横浜。オンラインとのハイブリッド開催が継続される。