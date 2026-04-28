なぜ彼女はいつも元気に見える？疲れて見える人と差がつく“決定的ポイント”
同じように忙しく過ごしているはずなのに、なぜかあの人はいつも軽やかに見えるし、疲れた印象を一切感じさせない。周りにそんな人いませんか？40代以降は、体調そのものよりも“どう見えるか”が印象に直結しやすくなるもの。でも実は、元気に見える人と疲れて見える人の差は、ほんの少しの習慣と状態にあります。
“元気そうに見える人”の共通点
元気に見える人は、常に体調がいいわけではありません。それでも軽やかに見えるのは、“整った状態”を保つ意識があるから。
疲れて見える人に共通する“ズレ”
一方で、疲れて見える人は特別なことをしていないように見えても、日常の中で小さなズレが積み重なっています。
長時間同じ姿勢を続けることで体が固まり、首が前に出た状態が続くと、フェイスラインや目元の印象が下がりやすくなるもの。また、集中している時間が長いほど表情が固定され、動きの少ない顔になりやすくなるでしょう。こうした“無意識の状態”の積み重ねが、周囲に重たい印象を与えてしまうのです。
ちょっとした“リセット習慣”が印象の差をつくる
この差を決定的に分けているのは“リセット習慣”の有無。元気に見える人は、姿勢が崩れたときに軽く整え直す、表情が固まってきたら少し動かすといった、日常的に行動しているものです。さらに、軽く身だしなみを整え直すことで、印象を保っています。
元気に見える人と疲れて見える人の違いは、体調そのものではなく“整え方の差”と言えるでしょう。無理に頑張る必要はありませんが、日常の中で少しリセットする意識を持つことで、周囲に与える印象は自然と変わっていくはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は姿勢・表情・生活習慣に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼なぜか若く見える人の共通点。年齢より上に見える人との差は“ここ”にあった