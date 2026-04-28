【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
65078.91 ボリンジャー:＋3σ(25日)
63512.01 ボリンジャー:＋3σ(26週)
63456.17 ボリンジャー:＋3σ(13週)
62139.99 ボリンジャー:＋2σ(25日)
61053.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)
60235.17 ボリンジャー:＋2σ(26週)
59917.46 ★日経平均株価28日終値
59707.71 6日移動平均線
59666.07 均衡表転換線(日足)
59518.34 新値三本足陰転値
59201.06 ボリンジャー:＋1σ(25日)
58650.25 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56958.33 ボリンジャー:＋1σ(26週)
56262.13 25日移動平均線
56247.29 13週移動平均線
55731.43 均衡表基準線(日足)
55731.43 均衡表転換線(週足)
55266.01 75日移動平均線
55010.60 均衡表雲下限(日足)
54569.63 均衡表基準線(週足)
54113.83 均衡表雲上限(日足)
53844.33 ボリンジャー:-1σ(13週)
53681.49 26週移動平均線
53323.20 ボリンジャー:-1σ(25日)
51441.37 ボリンジャー:-2σ(13週)
50404.65 ボリンジャー:-1σ(26週)
50384.27 ボリンジャー:-2σ(25日)
49543.63 200日移動平均線
49038.41 ボリンジャー:-3σ(13週)
47445.34 ボリンジャー:-3σ(25日)
47127.81 ボリンジャー:-2σ(26週)
46368.29 均衡表雲上限(週足)
43850.97 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 80.24(前日84.08)
ST.Slow(9日) 83.90(前日86.51)
ST.Fast(13週) 91.37(前日93.51)
ST.Slow(13週) 80.07(前日80.78)
［2026年4月28日］
株探ニュース
65078.91 ボリンジャー:＋3σ(25日)
63512.01 ボリンジャー:＋3σ(26週)
63456.17 ボリンジャー:＋3σ(13週)
62139.99 ボリンジャー:＋2σ(25日)
61053.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)
60235.17 ボリンジャー:＋2σ(26週)
59917.46 ★日経平均株価28日終値
59707.71 6日移動平均線
59666.07 均衡表転換線(日足)
59518.34 新値三本足陰転値
59201.06 ボリンジャー:＋1σ(25日)
58650.25 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56958.33 ボリンジャー:＋1σ(26週)
56262.13 25日移動平均線
56247.29 13週移動平均線
55731.43 均衡表基準線(日足)
55731.43 均衡表転換線(週足)
55266.01 75日移動平均線
55010.60 均衡表雲下限(日足)
54569.63 均衡表基準線(週足)
54113.83 均衡表雲上限(日足)
53844.33 ボリンジャー:-1σ(13週)
53681.49 26週移動平均線
53323.20 ボリンジャー:-1σ(25日)
51441.37 ボリンジャー:-2σ(13週)
50404.65 ボリンジャー:-1σ(26週)
50384.27 ボリンジャー:-2σ(25日)
49543.63 200日移動平均線
49038.41 ボリンジャー:-3σ(13週)
47445.34 ボリンジャー:-3σ(25日)
47127.81 ボリンジャー:-2σ(26週)
46368.29 均衡表雲上限(週足)
43850.97 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 80.24(前日84.08)
ST.Slow(9日) 83.90(前日86.51)
ST.Fast(13週) 91.37(前日93.51)
ST.Slow(13週) 80.07(前日80.78)
［2026年4月28日］
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