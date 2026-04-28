　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

65078.91　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
63512.01　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
63456.17　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
62139.99　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
61053.21　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
60235.17　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

59917.46　　★日経平均株価28日終値

59707.71　　6日移動平均線
59666.07　　均衡表転換線(日足)
59518.34　　新値三本足陰転値
59201.06　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
58650.25　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56958.33　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
56262.13　　25日移動平均線
56247.29　　13週移動平均線
55731.43　　均衡表基準線(日足)
55731.43　　均衡表転換線(週足)
55266.01　　75日移動平均線
55010.60　　均衡表雲下限(日足)
54569.63　　均衡表基準線(週足)
54113.83　　均衡表雲上限(日足)
53844.33　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53681.49　　26週移動平均線
53323.20　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51441.37　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50404.65　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50384.27　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49543.63　　200日移動平均線
49038.41　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47445.34　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47127.81　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46368.29　　均衡表雲上限(週足)
43850.97　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　80.24(前日84.08)
ST.Slow(9日)　　83.90(前日86.51)

ST.Fast(13週)　 91.37(前日93.51)
ST.Slow(13週)　 80.07(前日80.78)

［2026年4月28日］

株探ニュース