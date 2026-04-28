ＦＰＧ <7148> [東証Ｐ] が4月28日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比24.9％減の118億円に減り、通期計画の228億円に対する進捗率は5年平均の58.3％を下回る52.0％にとどまった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.9％増の109億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比28.3％減の56.3億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の21.0％→28.1％に大幅上昇した。



株探ニュース