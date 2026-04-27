「言葉より行動」で見抜く！男性が“本命女性”にだけ見せる優しさとは
彼のことが好き。でも、自分が本命なのか、それとも都合のいい存在なのか…そんな不安を感じることってありますよね。言葉では本心が見えにくい分、大切なのは「彼の行動」に目を向けること。そこで今回は、男性が“本命女性”にだけ見せる優しさを紹介します。
体調や都合を自然と気遣ってくれる
「無理してない？」「今日は疲れてない？」と、あなたの体調や気分を気にかけてくれるのは、本命サイン。自分の欲より、あなたのコンディションを優先する――そんな誠実な行動は、あなたを大切に思っているからこそです。
会話中“次の予定”について話題にしてくる
「またあそこ行こうよ」「今度の休みはどう？」など、未来の予定を話題にしてくるのも本命サインです。遊び目的の関係なら、今この瞬間がすべて。未来の話が自然と出てくるのは「長く一緒にいたい」と思っている気持ちの表れでしょう。
その場しのぎの約束をしない
本気の男性は、約束をその場しのぎにしません。「いつか〇〇に行こうね」で終わらせず、日程を具体的に決めようとするのは、あなたと過ごす時間を大切に考えているから。逆に、いつも曖昧な約束ばかりなら、本気度が低い可能性大です。
もし気になる男性が、あなただけを思いやる行動をしてくれたり、あなただけに未来を見据えた態度を見せてくれているなら、それはきっと“あなたが本命”ということ。迷ったときこそ、男性のさりげない優しさに目を向けてみてくださいね。
🌼遊びの女性にはできないよ。男性が本命女性にだけにする「愛情表現」