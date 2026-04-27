メイクよりも“髪”に惹かれる！男性が無意識にチェックしているポイント
「男性はメイクより髪を見ている」――実はこの言葉、近年の恋愛トレンドでも注目されているポイントの１つ。実際、男性にアンケートすると、清潔感や魅力を感じさせる女性の特徴として、“髪の美しさ”が上位に挙げられることもしばしばです。そこで今回は、男性が無意識にチェックしている“髪”のポイントを解説します。
意外と男性は「髪型が似合っているか？を見ている
男性は意外と冷静に「髪型が似合っているかどうか」を見ているものです。重要なのは“流行っているか”ではなく、“その人の顔立ちや雰囲気に合っているか”ということ。例えば、無理に顔型を隠すようなヘアスタイルや、短すぎて少年っぽく見える髪型は減点対象になりやすい傾向があります。
サラサラ＆ツヤ感など“髪質”も重要なポイント
清潔感を感じるかどうかは、“髪質”で判断されていることも多いです。特に“ツヤ感”や“なめらかさ”は、男性から「ちゃんと手入れしている人＝信頼できる人」として高評価に。逆に、パサつきや枝毛、カラーの退色は疲れた印象やだらしない印象を与えてしまうでしょう。
きちんとヘアケアすることで“魅力UP”につながる
ヘアケアに気を配ることで、全体の印象がワンランクアップします。香りや手触りなど、視覚以外の要素でも男性は惹きつけられやすく、「なんか素敵」と思わせるポイントに。「メイクを頑張る日こそ、髪にも気を配る」が好印象づくりの鍵です。
顔立ちやファッションにマッチした髪型、そして美しい髪質を保つ努力は、恋愛においても強い武器に。“髪から始める第一印象アップ”で、本命の座を狙っていきましょうね。
🌼意外と見られています。男性がつい見ちゃう「女性のパーツ」