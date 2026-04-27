関係の悪化を招くことも。「彼氏依存」にならない方がいい理由
女性の中には気付かぬうちに彼氏依存になってしまう人がいますが、依存関係になることには関係の悪化を招くきっかけになることも。
そこで今回は、「彼氏依存」にならない方がいい理由について解説します。
｜公私において支障が出てくるから
彼氏に依存し過ぎると、公私において支障が出てくることも。
例えば、彼と一緒にいたいあまりに仕事を休みがちになったり、彼との別れがチラついた時、不安で何も手がつかなくなってしまったりすることも。
｜友達関係が希薄になっていくから
彼氏依存になると、友達関係が希薄になっていくことも。
徐々に孤立していくことになるため、恋愛関係で悩みや問題が生じた時に相談できる相手がいないという事態を招いてしまうでしょう。
また、彼氏も同様に友達関係が希薄になっていくことになるので、交際そのものに窮屈さやストレスを感じるようになります。
｜自分の本心とのギャップに苦しむことになるから
彼氏依存している女性でも、徐々に気持ちが落ち着いてくると「なんで依存してしまったんだろう？」「別れた方がいい？」などと考えるようになることも。
そうなると依存してきた自分を真っ向から否定する形になってしまい、自分の本心とのギャップに苦しむことになるでしょう。
もし今回紹介した状態になりたくないと感じたら、彼氏に依存するような行動をやめるように意識していきましょうね。
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