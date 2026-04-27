「彼しかいない」と思ってしまう心理。不倫すると視野が狭くなる理由
不倫すると、「彼しかいない気がする」と自然に思い込んでしまう女性は少なくありません。周りが見えなくなるほど相手への気持ちが強くなるのは決して特別なことではありません。実は不倫関係では起きやすい心理のひとつです。
接触の少なさが“特別感”を強める
不倫関係だと会える時間が限られている分、その時間の印象は濃く残ります。日常的に関わる関係よりも、感情の密度が高く感じられやすいのです。その結果、「他には代わりがいない」と思うようになっていくでしょう。
比較する機会が減っている
不倫関係は、関係そのものを周囲に話せないため、客観的に見直す機会が少なくなります。他の選択肢と比べることが減ると、自然と視野は狭くなっていくもの。その状態が続くことで、「この関係しかない」という感覚が強くなっていくのです。
“ここまでの感情”が判断を固定する
時間をかけて積み重ねてきた気持ちがあるほど、「今さら他は考えられない」とも感じやすくなります。その感情が、選択肢を狭める方向に働くことも。本来は選べるはずの真っ当な恋愛に、目が向きにくくなるのです。
「彼しかいない」と感じること自体は自然な感情ですが、その感覚が本当に現実を反映しているのか。それとも限られた状況の中で生まれたものなのか。そこに気づけるかどうかで選択肢は変わっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
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