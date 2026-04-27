間食を我慢する vs 上手に取り入れる。やせやすいのはどっち？大人世代の“間食の分かれ目”
間食は太るから避けるべき。そう思って我慢しているのに、なぜか食事で食べ過ぎてしまう。一方で、間食を取り入れているのに体型をキープしている人もいます。その違いは、“間食をするかどうか”ではなく“空腹との付き合い方”。今回は、大人世代が無理なく整えられる考え方を解説します。
間食を我慢すると、反動で食事量が増えることも
間食をしないことで１日の摂取量はシンプルに減らせます。食べる回数が少ない分、管理しやすいと感じる人も少なくないでしょう。
▲空腹を我慢しすぎると、食事量は無意識に増えやすく安定しにくい
ただし、空腹を長く我慢すると、その反動で食事量が増えやすくなるのも事実。無意識のうちに量が多くなったり、満足するまで食べてしまったりと、“一度崩れると戻しにくい”のが特徴です。我慢はうまくハマれば効果的ですが、安定させるには少し難しい可能性もあります。
間食で整えると、空腹の波が緩やかになる
間食を取り入れると、空腹の波が緩やかになり、食事のドカ食いを防ぎやすくなります。ポイントは、なんとなく食べるのではなく、量と内容をあらかじめ決めておくこと。
▲間食を整えると、１日のリズムが崩れにくく食生活の乱れも防ぎやすい
ナッツやヨーグルト、フルーツなどを少量だけ取り入れることで、満腹になりすぎず、食事にも影響しにくくなります。大切なのは「満たすこと」ではなく、「崩れない状態をキープすること」です。
やせやすいのは“コントロールできる人”
結論として、やせやすい人に共通しているのは“空腹をコントロールできている”ということ。間食を我慢しても、食事量が安定していれば問題はありませんし、間食を取り入れても、全体のバランスが整っていれば結果につながります。そのための手段として、間食をどう使うかがポイントになるのです。
間食を我慢するか、取り入れるか。その答えは一つではありません。ただ、体型をキープしている人ほど、空腹との付き合い方が安定しています。無理に抑えるのではなく、どう整えるかの視点が、ダイエットの続けやすさにつながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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