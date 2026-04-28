米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月に迫った。

３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。

［サッカーの惑星］＜オランダ編・上＞

次々に選手がポジションを入れ替えながらゴールに迫り、守りに転じれば、猛烈なプレスでボールを狩りにかかる「トータルフットボール」。この革新的なプレースタイルで、１９７４年ワールドカップ（Ｗ杯）で準優勝したオランダ代表の象徴が、ヨハン・クライフだった。３月２７日、名門アヤックスの本拠地、アムステルダムにノルウェーを迎えた代表戦は、クライフ没後１０年の節目の試合として実施された。

「勝利は１日で忘れられるが、独自のスタイルは永遠に語り継がれる」。創造性あふれる戦い方へのこだわりを示した、クライフの言葉だ。だがこの日、オランダが見せたのは、「オンリーワン」なプレーばかりではなかった。２―１で勝利した試合は、先制された後、ＣＫからＤＦフィルジル・ファンダイク（リバプール）が頭で決めて同点とし、決勝点はショートカウンターから奪った。

Ｗ杯欧州予選を８戦全勝で突破したノルウェーを破ったとはいえ、物足りなさも残る白星。監督のロナルド・クーマンは、報道陣をたしなめるように言った。「強豪相手にいい試合をした。常に快勝を求めるのは、典型的なオランダ人の考え方だ」

クライフの下、バルセロナ（スペイン）で欧州チャンピオンズ杯（現チャンピオンズリーグ）を制し、前代表監督のルイス・ファンハールとも仕事をしたことがあるクーマンは、攻撃サッカーを貫くより、勝つ可能性が高いとみれば守備的な５バックを敷くことを選ぶ実利主義者でもある。２０２４年欧州選手権は４強に導き、一定の支持を得ている。

トータルフットボールから半世紀

専門誌フットボール・インターナショナルのマルタイン・クラベンダム記者は、「新たな地平を求め、世界の海へと繰り出した歴史を持つオランダは、サッカーでも常に創造的であろうとしてきた。ファンハール前監督が率い、カウンター重視で３位になった１４年Ｗ杯の後、『我々は一体、世界に何を示せたのか』と語り合ったものだ」と振り返る。そしてこう解説する。「一方、アヤックスが昨季、守備に重きを置くイタリア人監督を招いて（国内リーグで）数季ぶりに優勝目前に迫ったら、アムステルダムでは、手のひらを返すように采配を評価する人たちも現れた」

個のひらめきへの依存度を下げ、効率重視の色合いを増しつつあるオランダ代表。「サッカーそのものが変わった。高い身体能力が求められるようになり、どのチームも戦術的に訓練された。伝統のスタイルだけでは勝てない以上、我々も変わらなければいけない」。元同国代表で３５歳のベテランＭＦジョルジニオ・ワイナルドゥム（アルエティファク）は、ポスト・クライフ期のあり方を肯定する。

クライフが現役だった当時のオランダ代表は、有名な映画のタイトルにかけ、「時計じかけのオレンジ」と評された。６月１４日のＷ杯初戦。デジタル時代のオランダは、日本相手にどんなスタイルで臨むのだろうか。（敬称略）

◆トータルフットボール １９６０年代後半、アヤックスを率いていたリヌス・ミケルスとエースのクライフが中心となって生み出したとされる戦術。攻撃時はピッチを広く使って揺さぶり、守備時はボールを持つ選手への寄せで相手のプレーエリアを狭める。アヤックスは１９７１〜７３年に欧州チャンピオンズ杯を３連覇。オランダ代表はＷ杯でクライフが先導した７４年と欠場した７８年に２大会連続準優勝。２０１０年にも準優勝している。