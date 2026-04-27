【40代・50代】そのアクセ、足しすぎかも？若見えする人は“１点主役”で整えている
コーデに華やかさを出したいとき、ついアクセサリーを足す方向になっていませんか？でも、ネックレスやピアス、リングを重ねるほどまとまりがなくなり、結果として少し古い印象に見えてしまうことがあるのです。大人世代の装いは、「何を足すか」ではなく、「どこを主役にするか」で印象が大きく変わります。
足しすぎると“時代感”が出やすい
アクセサリーを重ねると華やかさは出ますが、その分コーデ全体の情報量が増え、視線が分散しやすくなります。ネックレスやリングがそれぞれ主張し始めると、どこに目を向ければいいのか曖昧になり、まとまりのない印象に見えがちです。
▲アクセを足すほど視線が分散。どこを見せたいのかが曖昧に
特に複数のアイテムを同時に使うと、今の軽やかなバランスとはズレが生まれやすく、どこか“昔のまま”の雰囲気が残ってしまうことがあります。
若見えする人は“１点主役で整える”
自然と若く見える人は、アクセサリーの数ではなく、見せ方を意識しています。ピアスを主役にする日は首元をシンプルに、ネックレスをつける日は耳元を控えめにする。
▲主役を１点に絞るだけで、コーデは自然と整って見える
すべてを見せようとするのではなく、どこか一か所に視線を集めることで、コーデ全体がすっきりと整い、今っぽい印象に仕上がります。
“盛る”より“抜けをつくる”
アクセサリーは多ければおしゃれというわけではありません。むしろ、少し物足りないくらいの方が、軽やかさや余裕が生まれます。視線が一か所に定まることで、全体のバランスも取りやすくなり、結果として洗練された印象につながるでしょう。
40代・50代のアクセサリーは、「足す」よりも「整える」。すべてを重ねるのではなく、“１点主役”を意識するだけで、コーデは驚くほど今っぽく見えるようになります。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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