【40代・50代】後ろ姿が重たく見える原因はここ。太もも裏を目覚めさせて“すっきり脚”に導く簡単習慣
体重は大きく変わっていないのに、なぜか下半身だけ重たく見える原因は「太もも裏の使えていなさ」にあるかもしれません。前ももに頼る動きが増えると、脚のラインはぼやけやすくなります。そこでおすすめが、うつ伏せで行う【うつ伏せハムストリングスエクササイズ】。眠りがちな太もも裏と体幹に同時にアプローチし、後ろ姿の印象をすっきり整える土台をつくります。
【STEP１】うつ伏せで整える
【STEP２】ひざを曲げる
足首を直角に曲げた状態で、かかとをお尻に近づけるイメージで左右交互にゆっくりひざを曲げます。勢いを使わず、太もも裏の動きを感じながらコントロール。左右各10回を目安に行います。
▶︎効かせるコツ
“太もも裏で動かす”感覚を優先しましょう。スピードを落とし、動きの最初から最後まで筋肉のつながりを意識すると効き方が変わります。腰が反らないように、お腹を軽く引き締めておくこともポイントです。
眠っている太もも裏の筋肉が使えるようになると、脚全体のシルエットは自然と整っていきます。１日１セットから、ぜひ無理のない範囲で習慣に取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的なトレーニング知見をもとに編集部が構成しています
🌼太ももだけ落ちない原因、実は“内ももの使い方”。40代から変わる脚ラインの整え方