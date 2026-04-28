女優の木村多江が4月27日までに自身のInstagramを更新。スコップを手に巨大タケノコ掘りの様子を披露し、木村のアクティブな行動にファンから称賛の声が寄せられている。

木村は《自然の恵み。 たけのこ掘りに2回も行ってきちゃった。2回目のたけのこは 結構伸びてたけど それも良し山椒の葉も香りが良くて癒されました。仕事の合間の豊かなひととき。》などとつづり、仕事の合間にタケノコ掘りに行ったことを報告。背中に大きな竹籠を背負い、スコップを使って大きなタケノコを掘る写真や掘りだした巨大タケノコを手にするオフショットなどを公開した。

コメント欄にはファンからは

《おぉ〜 筍掘りに精を出す姿。逞しい！》

《多江さんのバイタリティ、素晴らしい》

などといった称賛の声のほかにも

《多江さん、くまさんに食べられんようにねぇー》

と冬眠から覚めた熊を心配する声や、

《それだけ 黒が濃いと アクが強いから よ〜く 煮出してね。》

と調理方法をアドバイスする声もあがっている。

木村といえば、女優として出演する作品では『リング』や『大奥』『白い巨塔』など、“薄幸キャラ”が定番化されてきた。が、プライベートではギャップのある一面を見せることでも知られている。

芸能記者が言う。

「2022年の『CHANTO WEB』インタビューでは、《本当の自分は、ガハハと笑うところもあるし、どちらかというと男っぽい性格をしている》と語ったこともありました。2024年に出演した『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）では、親友だという女優の坂井真紀さんから『ロックな人。心に熱いものが燃えている。豪快な一面も、おしとやかな部分もある』と明かされています」

木村は4月16日のInstagramでは、知人から送られてきた掘りたてのタケノコを自身で料理した写真を投稿。タケノコご飯、筑前煮や、そうめんとシラスを交えたタケノコ料理の写真を披露し、タケノコ料理の経験が豊富であることをうかがわせた。

「2025年4月のInstagramでも《たけのこ美味しくて そして たけのこ掘りへ。》とつづり、スコップ片手に掘りだしたタケノコを手にするショットや、タケノコご飯を作ったことを報告しています。坂井真紀さんがおっしゃったように『豪快な一面も、おしとやかな部分もある』という言葉通りですね。私生活でみせる表情もファンをひきつけてやまないようです。女優としては、艶のある演技がおなじみですが、2019年のドラマ『あなたの番です』（日本テレビ系）では“怪演女優”と称されるみごとな演技を見せるなど、50代半ばでなお演技の幅が広がり続けている稀有な女優といえるでしょう」（同前）

木村のプライベートと女優としての演技にますます視線が注がれそうだ。