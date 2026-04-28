京都商工会議所では、「第28回京都・観光文化検定試験」（通称：京都検定）の３級を７月１２日（日）に実施する。受験申し込み受付を５月１日（金）から開始する。

京都検定は、京都の文化、歴史の継承と観光の振興、人材育成に寄与すること、京都で働く人のスキルアップとおもてなし力向上を目的に２００３年に創設し、今年で２３年目を迎える。これまで２７回実施した検定試験には、全国から延べ１５万人が申し込み、現在も年間約７０００人以上の受験申し込みがある。

京都検定では、「歴史・史跡」、「神社・寺院」、「建築・庭園・美術」、「芸術・文化」、「生活・行事」など、京都に関わるあらゆる分野から出題。また「公開テーマ」を設定しており、テーマに沿った問題が１０問出題される。第２８回の公開テーマは「京都の絵馬」となっている。

また京都の優れた文化を知り、次代へ継承していく人財育成のため、京都検定「小学生親子受験割引制度」を実施しており、京都市内小学校在学の小学生の受験料を無料、保護者の受験料を団体受験料に割引してを行う。

【概要】

検定名：第２８回京都・観光文化検定試験（通称：京都検定）

試験日：２０２６年７月１２日（日） ３級午前１０時〜

試験会場：京都市内施設

受験料（税込）：（個人）３級３８５０円 ※別途システム利用手数料550円（税込）が必要。 ※団体受験割引制度あり。

受付期間：（個人）５月１日〜６月１日、（団体）５月１日〜５月２１日

申込方法：（個人）インターネット・コンビニ端末、（団体）専用の申込書式による