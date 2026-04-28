Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２９日、ホームにＪ２藤枝を迎え撃つ。２８日に札幌・宮の沢での最終調整を見守った川井健太監督（４４）は、敵地ではＰＫ勝ちするも、勝ち点６差をつけられる相手との再戦へ「攻撃の部分は様々なものを持っているしセットプレーも多彩。すべての面で注意しなければならない」と今季２度目の３連勝へ、細心の準備を整えて臨む。

前節２５日のいわき戦は後半アディショナルタイム（ＡＴ）に２得点し、２―１と今季初の逆転勝ちを収めた。川井監督は試合後、「こういうメリーゴーラウンドもできます。だけどジェットコースターも僕らは持ってますよっていう、エンターテイメント性はなくしたくない」と独特の表現で試合を振り返った。

中３日で迎える戦いを前に、指揮官はその真意を口にした。「昇格のためには４ー０、５ー０で毎試合勝つことを目指さなくてはいけないが、いろんな要因でできない時はある。そういう時は怖いけど（ジェットコースターに）乗るしかないよねと。目指すのはみんなが『きょうも点が入ったなあ』と見ていられる試合だが、ハラハラドキドキするのもエンターテイメント。最初からずっとメリーゴーラウンドで良いとは思ってないが、ジェットコースターに乗る気概的なものは絶対に持とうぜと。遊園地に行ってもけんかをする以外、みんな笑顔で帰るはず。僕らは何でも持ってますよというチームにしたい」。

当然、目指すのは勝利のみも、プラン通りに行かない時、乗り物を変えながらでも勝つ確率は上げにいく。そのためにいわき戦でＤＦ家泉を終盤に最前線で投入したパワープレーなど、なりふり構わない姿勢も打ち出していく。「最初は常に勝ちにいく軸と成長していくという軸の２軸だった。そこが近づいてきて、今は成功体験をしてもらうことにフォーカスしてやっている部分は強くある」と現状を進めていく。

藤枝戦でも望むのは、本拠地のファンが安心して見ていられるメリーゴーラウンド的サッカー。９０分間の中で最高の試合を見せるべく、理想を追求しつつ、川井監督がタクトを振っていく。（砂田 秀人）