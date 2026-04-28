陸上の織田記念国際（２９日、ホットスタッフフィールド広島）の前日会見が２８日、同会場で行われ、女子１００メートル障害で昨年９月の東京世界陸上代表の日本記録保持者・福部真子（日本建設工業）、同代表で日本歴代２位の中島ひとみ（長谷川体育施設）が出席。地元で同種目今季初戦に挑む福部は「良いシーズンになるようなスタートになればと思っています。地元で、感謝の１本を見せたい」とさわやかな笑顔で話した。

２０２４年秋にリンパ節の痛みや高熱が出る原因不明の「菊池病」を発症した福部。「去年は試合に出られるのかっていうところにいました。練習も継続できていなかった」と体調不良と闘いながら、２５年９月の東京世界陸上代表入りを目指して試合に出場。見事に世陸切符をつかみ、準決勝進出を果たした。今年２月には結婚も発表した。

現在の体調については「熱は出たりしますが、３８度とか、ずっと寝込んじゃうとかにはなっていない。全然、元気！」と明るい笑顔。この冬は２０２２年以来初めて、大きなアクシデント無く練習が積めたという。

今シーズンを「ハイアベレージ」で走り続けるための土台作りはばっちり。「うまく練習ができているからこそ、これで走れなかったらどうしようっていう不安はあります。でもその不安も一つ、試合が始まったなっていう証拠。自分の中でしっかり抱きしめてあげたい」と日本記録保持者は地元・広島から勢いよく今シーズンをスタートさせる。（手島 莉子）