婚活リアリティーショーの参加男性30人と敏腕恋愛婚活アドバイザーが面談「彼らがもし婚活現場にいたら…」
ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』(4月28日22:00〜スタート)の初回配信に先駆けて、参加する“ハイスぺ男性”総勢30人の年収ランキングが公開された。
『時計じかけのマリッジ』
○参加者のレベルの高さを敏腕恋愛婚活アドバイザーが大絶賛
今回公開したランキングは、番組に参加する厳選された”ハイスぺ男性”総勢30人を、年収順に一覧化したもの。平均年収は2,000万円超、平均年齢は30.6歳という超ハイスペックな30人が集結。中には、年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家、その他にも医師やミスタージャパングランプリなど、個性豊かなメンバーが集っている。
婚活ビギナーの女性3人をサポートする、累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザーである植草美幸氏は、男性30人全員とも個別に面談を行っているが、面談を経て男性陣について「学歴や年収、職業だけでなく外見もモデル並みの男性が勢ぞろい」「彼らがもし婚活現場にいたら、一瞬で成婚してしまうのではないかと思うほどの、貴重な存在の方々」とレベルの高さを大絶賛。通常の婚活市場ではなかなか出会えないほどの好条件の男性陣に、太鼓判を押している。
また、この番組について植草氏は「特に婚活中の方には、これまでの婚活の何がよくなかったのか、これからはどうしていけばよいのか参考になるはず」とコメント。自分自身の学びにもなるといった番組の一面をアピールしている。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う
婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか(中野綾香)、現役アナウンサーのゆか(西澤由夏)、モデルのなつえ(徳本夏恵)といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
『時計じかけのマリッジ』
○参加者のレベルの高さを敏腕恋愛婚活アドバイザーが大絶賛
今回公開したランキングは、番組に参加する厳選された”ハイスぺ男性”総勢30人を、年収順に一覧化したもの。平均年収は2,000万円超、平均年齢は30.6歳という超ハイスペックな30人が集結。中には、年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家、その他にも医師やミスタージャパングランプリなど、個性豊かなメンバーが集っている。
また、この番組について植草氏は「特に婚活中の方には、これまでの婚活の何がよくなかったのか、これからはどうしていけばよいのか参考になるはず」とコメント。自分自身の学びにもなるといった番組の一面をアピールしている。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う
婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか(中野綾香)、現役アナウンサーのゆか(西澤由夏)、モデルのなつえ(徳本夏恵)といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。