「40人枠に入らなかったら…驚きだよ」3Aデビューの23歳有望株に“昇格”望む声　11発&OPS1.107の打棒さく裂「曜日が『y』で終わる日なので」

ディブス3世はメジャー入りするだろうか(C)Getty Images

ドジャースの有望株で、今季3Aデビューを果たした外野手のジェームズ・ティブス3世に注目が集まっている。3Aでは27試合に出場して11本塁打、OPS1.107と持ち前の長打力を発揮している。

【動画】「近いうちにドジャースタジアムで…」3Aで豪快弾を放つディブス3世をチェック

ドジャース傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツのXでは、ディブス3世の豪快な本塁打シーンの映像を添えて「曜日が『y』で終わる日なので、ジェームズ・ティブス3世はホームランを打つ」と綴り、毎日のように本塁打を打っているということを、英語の曜日はすべて「y」で終わる定番のジョークを用いながら投稿した。

SNS上のファンからは「彼が40人枠に入らなかったら、それこそ驚きだよ」「近いうちにドジャースタジアムでティブスのプレーを見るのが待ちきれないよ」というコメントや、テオスカー・ヘルナンデスを放出してリリーフを獲得し「代わりにティブスを昇格させればいい。絶対にそうすべきだよ」という意見も寄せられた。