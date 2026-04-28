「ムラカミは人間じゃない」村上宗隆がとうとう両リーグトップの12号をマーク　圧巻パフォーマンスに米愕然「ヤンキースは彼を早く獲るべきだった」「MLBスカウトは全員首だ」

村上は両リーグトップとなる12号3ランを放った(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆は現地4月27日に本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。

雨の影響で約3時間遅れて始まった一戦で大きな一発を放った。

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1点差まで追い上げた7回無死二、三塁で迎えた第4打席。3番手左腕ドルー・ポメランツの149キロを捉えると右中間席へ逆転3ランを放り込んだ。

打球速度95.8マイル（約154.2キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度48度の圧巻アーチに深夜まで残っていた本拠地ファンから歓声が沸き起こった。