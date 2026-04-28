「ムラカミは人間じゃない」村上宗隆がとうとう両リーグトップの12号をマーク　圧巻パフォーマンスに米愕然「ヤンキースは彼を早く獲るべきだった」「MLBスカウトは全員首だ」

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村上は両リーグトップとなる12号3ランを放った(C)Getty Images

　ホワイトソックスの村上宗隆は現地4月27日に本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。

　雨の影響で約3時間遅れて始まった一戦で大きな一発を放った。

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　1点差まで追い上げた7回無死二、三塁で迎えた第4打席。3番手左腕ドルー・ポメランツの149キロを捉えると右中間席へ逆転3ランを放り込んだ。

　打球速度95.8マイル（約154.2キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度48度の圧巻アーチに深夜まで残っていた本拠地ファンから歓声が沸き起こった。

　3試合ぶりの逆転の12号3ランで11号をマークしているヨルダン・アルバレス（アストロズ）、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）を抜き、ホームランキング争いでとうとう両リーグトップに立った。チームは7回の村上の逆転3ランを含め7得点のビッグイニングで8-7とエンゼルスを下した。

　これで年間67発ペースと驚異のハイペースで本塁打を量産、ルーキーイヤーで快進撃を続けている和製大砲には米ファンの間からも「ムラカミは人間じゃない」「MLBスカウトは全員首だ」「この冬に彼の市場が存在しなかったことが信じられない」「ヤンキースは彼を早く獲るべきだった」と当初の低評価を覆す圧巻パフォーマンスに驚愕の声が続々と出ている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]