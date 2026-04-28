武田鉄矢さんや大友康平さんのモノマネでおなじみのりんごちゃんが、26日に自身のインスタグラムを更新。ガラリとイメージの変わったりんごちゃんの写真に注目が集まっています。

【写真を見る】【 りんごちゃん 】 超絶イメチェン姿に驚きの声 「ビックリしたぁ」「かわかっこいい」 ハイトーンのウィッグ 口元にもピアス着用





りんごちゃんは、「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。 ※写真はウィッグです」と綴ると、ウェーブがかった金髪で表情もバチッと決めたショットを披露。

口元にもピアスを着用しており、そのイメチェン具合に「えぇ…りんごちゃんなの？」「ビックリしたぁ」「どこの美人かと思ったら」などの驚きの声や「りんごちゃん、かわかっこいい」「りんごちゃんのハイトーン好き〜」「その色と髪型スゴく似合ってるょ カワイイ〜」など絶賛するコメントが寄せられています。









りんごちゃんは、今年放送されたTBS系『熱狂マニアさん！』の番組内で「缶詰ダイエット」「回転寿司ダイエット」などに挑戦。その成果も話題になっていました。

【担当：芸能情報ステーション】