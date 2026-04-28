お笑いコンビ・千鳥の大悟が２７日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。アンチのＳＮＳの対処法を明かして、やす子に「うわー、カッコイイ」と言わせた。

この日は「芸人と好感度の代償ＳＰ」として好感度が高い芸人とされる、ぺこぱ・松蔭寺太勇、コットン・きょん、やすこの３人が登場した。

周囲の目が気になるという松蔭寺から「大悟さんとか世間の目とか気にならないんですか？」と問われると、「それはな、こんな仕事してるから多少は気にするやけど。そんな別に何とも思わないかな」と回答。続けて「とんでもなくおかしなこと言うけど…。ワシ、まだ立ちションできるで」とぶっちゃけた。

すかさず画面の外のスタッフから「ダメです！」と声がかかると、大悟は「『ダメです！』っていっぱいの大人から言われた」と苦笑い。きょん「軽犯罪だからね、立ちションは」と言うと、大悟は「せえへん…せえへんけどな」と笑って答えた。

松蔭寺から「アンチがＳＮＳで沸いてたりとか、目にすることもないですか？」とＳＮＳの反応は気にならないかと問われると、「じゃあ、簡単！（ネットで誰かが）『大悟おもしろくない』って言うとするやろ。『お前のセンスが悪いだけやろ（って思う）』」と即答。やす子を「うわー、カッコイイ！」と感激させた。

松蔭寺が「そうなりたくてもなれない人の方が多いっていうのは分かってほしいです」と本音を漏らすと、「なれないっていうか…そんなヤツら、変やん？」と大悟はきっぱり。「でも、僕ら泣きながら世間に尻尾振ってるんですよ」と切実な思いを吐き出していた。