ATEEZ、2年ぶりとなる日本ファンミーティング開催決定！8月に横浜でファンと再会

ATEEZが、約2年ぶりに日本でファンミーティングを開催する。

ATEEZは、8月4日〜6日の3日間にわたり神奈川・Kアリーナ横浜で、約2年ぶりとなるファンミーティング「ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY' IN JAPAN」を開催する。

【写真】ATEEZ・ソンファ、沖縄で見せた爽やかな白シャツ姿

前回、チケット完売を記録した初の日本ファンミーティング「ATEEZ 2025 FANMEETING IN JAPAN」では、ライブパフォーマンスのほかATEEZとATINY（ファンダム名）を繋ぐ多彩な企画が実施され、等身大の彼らの姿に会場も大いに盛り上がりを見せた。

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最近、ワールドツアー「ATEEZ 2026 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY'」のアジア・オーストラリアツアーを盛況のうちに終えたATEEZは、アメリカ最大の音楽フェスティバル「Coachella 2024」出演や、ニューヨークのスタジアム「Citi Field」でのライブをBTSに次いで成功させるなど、K-POPを代表するグローバルアーティストに成長。彼らの最新パフォーマンスに期待が高まっている。

また、ATEEZは音楽のほかにも活躍の幅を広げている。3月9日に東京ドームで開催された「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」韓国対オーストラリア戦で、メンバーのウヨンが始球式に登場。ノーバウンドでの投球で話題を呼んだ。

なお、ATEEZのファンミーティング「2026 ATEEZ FANMEETING ATINY’S VOYAGE : TINY MYSTER」は、韓国と日本の2カ国限定で実施される予定だ。

◇ATEEZ プロフィール

2018年10月に韓国で、翌2019年12月に日本でデビューした8人組K-POPボーイズグループ。メンバー個々のスタイルを強調したダンスパフォーマンスの実力や、他と一線を画すコンセプト、楽曲でグローバルな人気を誇る。2023年6月に韓国でリリースされたミニアルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』は、米ビルボード「ビルボード200」で初登場2位にランクインし、ビルボード・ジャパンの総合アルバムチャート「Hot Albums」では総合首位を獲得。同年12月1日にリリースされたフルアルバム『THE WORLD EP.FIN : WILL』は初動約170万枚を達成し、米ビルボード「ビルボード200」で1位を記録した。2024年4月にはアメリカ最大の音楽フェスティバル「コーチェラ」にK-POP男性グループとして初出演した。