3児の母・横澤夏子、娘3人との“二重虹”ショット公開「撮ったのは旦那様なのかな？」「ご利益ありそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/28】お笑いタレントの横澤夏子が4月27日、自身のInstagramを更新。娘たちとのショットを公開した。
【写真】35歳3児の母芸人「幸せが詰まってる」娘3人との“虹”ショット
横澤は「虹だー ずっと見たかった虹に大騒ぎ！」「ダブルでかかってて2本目を目を凝らして見たのよー！雨の中送り迎えした甲斐があったのよー！」とつづり、3人の娘が見事なアーチ状の虹を見ているショットを投稿。横澤が3人の娘に向かい、手で2をつくって見せながら説明している微笑ましいショットとなっている。
この投稿には「撮ったのは旦那様なのかな？」「ご利益ありそう」「幸せが詰まってる」「綺麗な虹」「リアルな家族ショット」「一生懸命説明してるっぽい横澤ママ可愛い」などといった声が寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳3児の母芸人「幸せが詰まってる」娘3人との“虹”ショット
◆横澤夏子、娘たちと虹ショット
横澤は「虹だー ずっと見たかった虹に大騒ぎ！」「ダブルでかかってて2本目を目を凝らして見たのよー！雨の中送り迎えした甲斐があったのよー！」とつづり、3人の娘が見事なアーチ状の虹を見ているショットを投稿。横澤が3人の娘に向かい、手で2をつくって見せながら説明している微笑ましいショットとなっている。
◆横澤夏子の投稿が話題
この投稿には「撮ったのは旦那様なのかな？」「ご利益ありそう」「幸せが詰まってる」「綺麗な虹」「リアルな家族ショット」「一生懸命説明してるっぽい横澤ママ可愛い」などといった声が寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】