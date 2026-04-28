普段は野球界のレジェンドをゲストに迎え、軽快なトークを披露するＹｏｕＴｕｂｅ「掛布雅之の憧球（どうきゅう）」。このたび、趣味のゴルフに対して、向上心旺盛で様々なギアに興味を持つミスタータイガース（７０）が、ＱＰの愛称で親しまれているクラブ評論家の関雅史プロ（５１）をナビゲーターに迎えた特別企画「憧球・ゴルフ編」の配信を開始。前回のボール＆ドライバーに続き、グリップ編の撮影に同行取材した。

「ゴルフも野球もグリップは大切」と、口をそろえた２人。ＱＰさんは「ゴルフはイメージのスポーツ。打ちたい球筋は手から伝わるもの。それだけグリップは繊細なギアと言えます」と、プロゴルファーの視点からグリップの重要性を語った。

これを聞いた掛布さんは「手から打球のイメージが伝わる点は野球も一緒。バットグリップの太さもいろいろあるし、選手それぞれに好みもある。僕はバットグリップがしっくりこないときは、ガラスの破片などを使い、微妙に薄く削っていました」と、現役時代のグリップへのこだわりを披露した。

野球のバットを手に「野球でツチノコみたいに太いグリップを短く持つと、ヒットゾーンに入る確率が高くなる。ゴルフもグリップが太いと曲がらないですよね」と質問すると、ＱＰさんは「その通りです。長いクラブほど方向性も求められるので、プロでもドライバーだけ少し太いグリップにする人もいます」と答えた。

目の前に並んだグリップを握り、「今、僕はこのハニーグリップを使っていますが、すごいグリップ力です。今はちょうどなじんできましたが、替えてすぐは吸い付き過ぎぐらい。握力の弱い女性やシニアにはいいんじゃないですか」と、グリップ力の高さを語る掛布さんに、「エラストマー（樹脂）素材なので、雨でも滑りにくい。しかも劣化しない上に、手入れも簡単です」と、ハニーグリップの性能を解説した。

また、「ハチのマークがポイント。これを入れたことで、ターゲットに対して構えやすくなっています」と、デザインにも二重丸を付けたＱＰさん。「野球も同じです。僕はバットのマークを自分の方に向けることで、バットの面を意識することで強く打てましたね」と、うなずいた。

「ハードヒッター向けのアスリート＋（クロス）も出たので一度試してみてください」と、ＱＰさんから新作を手渡された掛布さんは「これ、いいわ。しっかり感はすごいし、握り心地も申し分なし」と、新たな相棒との出会いに目尻を下げた。

その後の試打では豪打を連発。「ハチの巣のようなハニカム構造が、ソフトな中にもしっかり感を生み出しています。掛布さんにはクロスが合っていますね」。ＱＰさんの見立てに「アスリートクロスに替えます。やっぱりカラーは黄色に黒のハチで決まりでしょう！」と、満面の笑みで撮影を終えた。

◆関 雅史（せき・まさし） １９７４年、東京都生まれ。５１歳。ＱＰの愛称で親しまれているＰＧＡ公認Ａ級ティーチングプロであり、シニアプロゴルファー。また、クラブフィッターとしてゴルフ雑誌やＣＳ番組「ギア猿」などに出演している。