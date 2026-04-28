２８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が当面休養すると発表したことを速報した。

この日、所属事務所の公式サイトで「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と報告された。

この件について、コメンテーターでリモート出演の元衆院議員・金子恵美氏は「今回、どういった事情か分かりませんけれども、私ごとですけど、私も腰ですけど医療機関にかかって２週間ほどの静養を必要とするという診断が下って、移動を控えるということでスタジオに行けませんでしたけれども」と、まず自身についてコメント。

「私の状況をある方にお話したら『日々、忙しくしてきた人が突然、静養、休養というのはとても心配してしまったり、モヤモヤするかもしれないけど、それは神様が与えてくれた静養の時間だから、しっかり休みを取ってください』というメッセージをくださったので、日村さんもこれが神様が与えてくださった時間と思って、十分に静養していただきたい、休養していただきたいなと思います」と話していた。