プロボクシング元ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者・徳山昌守氏が会長を務める徳山ジムが、２９日に大阪・エルシアターで開催される「チャンピオンズロード」（報知新聞社後援）で初陣を迎える。２８日は大阪市内で前日計量が行われ、西日本新人王４回戦に出場する同ジム所属でスーパーフライ級の末吉直樹、同スーパーフェザー級の李勝輝（リ・スンフィ）がともにクリアした。

本番でセコンドに付く予定の徳山会長は「まだ慣れないところはあるが、選手の立場で何をしてもらえばありがたいか、何が必要ないかは経験して分かっている。僕は（選手の気持ちを）和らげるような、ポジティブなことしか言わない」と強調。「２人ともサウスポーで懐の深いボクシングをする。ＫＯを狙えとは言っていないが、自分の力を出せれば期待できる」とゴングを心待ちにした。

トップバッターを任される末吉は、２３年４月にデビューしてプロ通算４戦２勝２敗。前所属ジムの勧めもあって２月に徳山ジムへ移籍した。「左ストレートと右ジャブで支配できれば。（徳山会長が掲げる）打たせずに打つボクシングをして、しっかり勝てるように」と必勝を誓った。

プロデビュー戦となる李は高校、大学時代にアマチュアで１１戦６勝５敗。約７年のブランクがあったが、昨年、徳山ジムがプロ加盟を承認されたことで「挑戦したい」と、１月にプロテスト（ウエルター級）を受け合格した。「調子は悪くない。あまり殴られないように気をつけて、結果を出したい」と力を込めた。

徳山氏は２００７年に現役を引退。２４年１２月に大阪・東大阪市内に「徳山ボクシングジム」をオープンし昨年、プロ加盟が承認された。