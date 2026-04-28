54歳の若さでこの世を去った歌手・中山美穂さん。彼女が2024年12月に亡くなってから、約1年半が経過した。多くの人がその死を悼み、その遺産相続問題は国会で名前が上がるほどの影響力を持っている。そして、中山さんの"遺志"を継いで活動を続ける芸能人もいる。タレントの矢部美穂（48）だ。

【写真を見る】衣装を変え、“中山美穂さんそっくり”だった矢部美穂のライブ中の姿

芸能関係者が語る。

「アイドル雑誌『Momoco』でグランプリを受賞したことをきっかけに、1992年に芸能界デビューした矢部さん。その後『スーパーJOCKY』などのバラエティやグラビアでも活躍しましたが、彼女は熱烈な"中山美穂ファン"としても知られています。

中山さんが亡くなる約3か月前となる2024年9月の『アウト×デラックス』（フジテレビ系）ではデビュー31年での"初共演"を果たし、番組では初めて会えた感動で号泣していました」

矢部は中山さんの没後、「美穂さんの歌を私が届ける」という決意に至ったという。きっかけは中山美穂さんの妹・忍さんからの言葉だった。

「美穂さんのお別れ会で流れた映像のなかで、忍さんが『カラオケに行ったら姉の歌を歌ってほしい。忘れないでほしい』とメッセージを寄せていたことに、矢部さんは心を打たれたそうです」（前出・芸能関係者）

4月6日には、「矢部美穂FIRST LIVE」と題した初の単独ライブを開催。副題は「中山美穂に捧ぐ」で、曲目は全て中山さんの楽曲で固められた。チケットの値段は7000円だったが、なんと「3時間で162席全てが完売した」（同前）という。

実際にライブを訪れた観客は、その様子をこう振り返る。

「矢部さんは一曲目からフリフリのアイドル衣装で現れ、初めてとは思えないほど堂々とした歌とダンスを披露。その後驚いたのは、衣装チェンジ後に出てきた矢部さんの姿です。髪を一つ結びにした矢部さんが中山さんにそっくりで、客席からもざわめきが起こっていました。

普段は見せない妖艶な姿で『Rosa』を歌い切ると、アンコールでは『世界中の誰よりきっと』を皆で熱唱。かなり心打たれました」

本人にライブと中山さんへの思いを聞くと、「天国のミポリンが見守ってくれていたのかもしれない」と語った。

「昔から歌もダンスも苦手で、アイドル時代はすべて口パクだったので、ボイトレやダンスレッスンを10か月間必死でやりました。初めてのライブだから不安な思いもありましたが、『ミポリンそっくりだった』と観てくださった方に言っていただいたことが一番嬉しかったです。

ありがたいことに7月に追加公演も決まりましたので、また練習を頑張って皆様のもとにミポリンの歌をお届けできるように頑張ります」（矢部）

ミポリンの歌は、誰も決して忘れない。