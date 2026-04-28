「今日のは完全に食べてる。」



【写真】完全に食べようとしてますね

牛丼店「すき家」ののぼりにかぶりついているのは、コーギーの「ミラク」くん。大きく口を開けて牛丼を食べようとするミラクくんの姿に、微笑ましく見守る声が相次ぎました。



「相当腹減りのご様子…」

「食べてますね、完全に」

「もう買ってあげるしか…」

「お尻がハートなのも激かわ」



のぼりの中の牛丼を食いつくそうと、迫力のある形相が見事に捉えられています。コメントではミラクくんのがっつきっぷりだけでなく、 尻尾がハートの形になっているところも注目されました。旺盛な食欲とともに、微笑ましいチャームポイントも多くの方からの反響を呼びました。



飼い主さんも「完全に食べてる」と思わず呟いたこの光景。いったい何があったのでしょうか。また、のぼりに並々ならぬ執着を見せるミラクくんには、どんな素顔があるのでしょうか。飼い主の「みらく」（@fuwafuwamirach）さんに普段のお散歩での様子やミラクくんの性格など、詳しくお話を聞きました。



ーーお散歩の時には毎回、かぶりつくのでしょうか？



「このお散歩コースでは毎回します」



ーーいつごろから始まったのですか？



「お散歩コースがいくつかあるのですが、このすき家を通るルートの散歩を始めてから毎回します。3〜4ヶ月くらい前からだと思います」



ーーミラクくんは牛丼ののぼりだけに興味を示すとのことですが、なぜ？



「わかりません（笑）。高さがちょうどいいのか食べたいのか、すき家のには特に執着しています（笑）」



ーー今回は、いつもより食いつきがよかったのですね？



「いつも反応していますが、今回は特に大きくかぶりついていました（笑）。朝ごはんは散歩の後なので、本当にお腹がすいていたかもしれません（笑）」



ーーミラクくんは、どんな性格？



「普段はヤンチャですが、いざと言う時に頼りになる家族思いの子です」



ーーミラクくんと出会ったきっかけは？



「パートナーとコーギーを迎えることは決めていて、数ヶ月ネットや県内、県外共にペットショップを巡っていました。なかなか運命の子に出会えずいましたが、たまたま近くのペットショップにコーギーが来たとネットで知り、すぐに会いに行き2人とも忘れられず、すぐにこの子をお迎えすると決めました」



ーー「女の子にしか見られたことのない男の子」だそうですね？



「お顔が他の男の子コーギーより女の子っぽい気がします。近所の方にも美形だねとよく言われます（笑）。体重が10kgなので他の子より若干小柄なのと、私の趣味でかわいい服を着せる事が多いのもあると思います（笑）」



飼い主さんは最後に「これからもミラクを温かく見守ってくださると嬉しいです✨️」と話してくださいました。可愛らしいフォルムと元気いっぱいな姿で皆を魅了するミラクくんのこれからが非常に楽しみです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）