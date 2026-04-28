お笑いコンビ「ミルクボーイ」が28日、ABCラジオ「ミルクボーイの火曜日やないか」（火曜正午）に出演。後輩コンビ「丸亀じゃんご」安場泰介（36）、「爛々」萌々（28）の結婚を祝福した。

24日に爛々結成10周年ライブでサプライズ発表された2人の結婚。その後、Xに連名の文書を投稿し、「この度、丸亀じゃんご安場と爛々萌々は結婚の運びとなりました」とつづった。

ミルクボーイの2人は「めでたい！」と声をそろえ、内海崇は「角刈りの後輩がやりましたわ！」と、自身と同じ髪形の安場のゴールインを喜んだ。

また内海はBSよしもと「どこでもミルクボーイ」で萌々と共演したときのことを回想。「コンビでどっちがオシャレにできたか対決する企画で、萌々ちゃんは俺のチームに入ってくれて。その時、どっちがいいかな…みたいに考えてくれてたけど、実は安場に似合う服を探してたかも」と、同じ角刈りの彼氏を思い描いていたのではと想像した。

さらに「角刈りを俺、萌々ちゃんにイジられたことない気するなあ」と、角張ったヘアスタイルを見慣れていたのでは、と今思えばの推測で笑わせた。

「一番理解してるから…お互いの仕事も分かってるし、いいよね。両輪で進んでいく感じ」と同業での結婚について語り、駒場も「めっちゃいいよね」と続いた。

安場と萌々は大阪・よしもと漫才劇場（通称・マンゲキ）に所属することから、番組アシスタントの同局・鷲尾千尋アナウンサーは「マンゲキ婚」と名付け、内海も「ほんまやね」と納得していた。

丸亀じゃんごは2019年にNHK上方漫才コンテストで初出場にして準優勝。爛々は22年に「女芸人No.1決定戦THE W」の決勝に進出し、23年にはNHK上方漫才コンテストで準優勝するなど、それぞれ漫才で活躍している。